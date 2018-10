3 أندية أوروبية فكرت في ضم “صلاح” قبل ليفربول

كشفت صحيفة “التايمز” الانجليزية، أن نادى أرسنال الذى يضم اللاعب المصرى محمد الننى كان مهتماً بالتعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول، والمنتخب المصري، فى صيف 2017 عندما كان لاعباً فى صفوف روما الايطالي، لاسيما وأن صلاح قدم مستويات مميزة مع نادى العاصمة الايطالية فى ذلك الوقت وساهم فى تأهله لمسابقة دورى ابطال اوروبا.

وذكرت الصحيفة أن نادى أرسنال تراجع عن إتمام التعاقد مع محمد صلاح بداعى “الاسراف”، وهو الموقف الذى أثار ذهول نادى ليفربول الذى نجح فى استغلال الفرصة وتمكن من ضم اللاعب المصرى قادماً من روما الايطالى مقابل 42 مليون يورو بجانب 8 ملايين يورو “حوافز”، ليسطر اللاعب إسمه بحروف من ذهب فى سجلات التاريخ مع نادى ليفربول.

وبات محمد صلاح مع نادى ليفربول أفضل لاعب فى افريقيا لعام 2017 وأحسن لاعب فى انجلترا، وثالث أفضل لاعب فى اوروبا وثالث أفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

أرسنال لم يكن النادى الانجليزى الوحيد الذى قرر صرف النظر عن التعاقد مع محمد صلاح، حيث فجرت صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية فى وقت سابق مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما كشفت أن محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى كان قريبًا من الانضمام لأحد ناديى هال سيتى وستوك سيتى عام 2012، وبالتحديد قبل رحيله إلى بازل السويسرى.

وقالت الصحيفة، إن ناديا ستوك سيتى وهال سيتى رفضا التعاقد مع محمد صلاح عندما كان لاعباً فى المقاولون العرب مقابل 2.5 مليون جنيه إسترلينى بسبب المغالاة المادية، جدير بالذكر أن ناديا هال سيتي وستوك سيتي يلعبان حالياً في دوري الدرجة الاولى الانجليزي “تشامبيونشيب”.

