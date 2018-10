أشاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم، بمدافع النادي الأهلى المصري، محمد هانى، واصفًا اياه باللاعب المحترف الذى لا يسبب ازعاجًا لأى من زملائه سواء فى المنتخب أو النادي الأهلى، الأمر الذى عاد عليه بالإيجاب خلال المعسكر السابق للمنتخب المصري ببرج العرب قبل مواجهة النيجر فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكد نجم الفراعنة حرصه على استمرار التجربة خلال المعسكر الحالى طالما أن اللاعب تم استدعائه، إذ أبلغ الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة خافيير أجيرى، رغبته الاستمرار فى مزاملة نجم الأهلى محمد هاني فى الغرفة المخصصة لإقامته بمعسكر المنتخب المقام حاليًا بالقاهرة استعدادًا لمواجهة سوازيلاند.

The post الفرعون يشيد بمدافع الأهلى المصري: لاعب محترف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية