الجعفري يصل تونس ويجتمع باللاعبين

خاض المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء الثلاثاء، حصته التدريبة على الملعب الجانبي لمقر إقامته بالعاصمة التونسية، بحضور رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري الذي وصل المعسكر قبل ساعات.

وبعد مُباشرة المدرب المساعد عمر المريمي الإشراف على حصة الثلاثاء، اختار الجهاز الفني إقامة تدريب اليوم قرب مقر الاقامة.

ووصل الجعفري ظهر اليوم إلى مقر إقامة المنتخب للتعرف على أجواء المعسكر بعد خروج المدرب عادل عمروش يوم أمس بسبب خلافات مع اتحاد الكرة والطاقم الإداري للمنتخب. ومن المُنتظر أن تكشف الساعات القادمة تفاصيل أدق حول مغادرة المدرب لمعسكر فرسان المتوسط.

ويتوقع أن يجتمع الجعفري باللاعبين لتحفيزهم وإخراجهم من المشاكل التي حصلت بين الطاقم الفني ورئيس الاتحاد، وسيشهد المعسكر اجتماعا بين الجعفري والمدرب المساعد عمر المريمي لتسليمه رسميا مهمة الجهاز الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية