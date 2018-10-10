غريه ينهي مشوار بنزيمة مع المنتخب الفرنسي

أكد رئيس الاتحاد الفرنسي، نويل لو غريه، أن منتخب بلاده الأول للكرة أغلق أبوابه نهائيا أمام مهاجم ريال مدريد كريم بنزيمة.

وقال لو غريه في مقابلة مع صحيفة “كويست فرانس” الفرنسية: المنتخب الفرنسي انتهى بالنسبة لبنزيمة، لا أحمل أي ضغينة ضد بنزيمة، لقد كان دائما ما يتصرف بشكل جيد، ولكن أعتقد أن المنتخب انتهى بالنسبة له، خاصة أنه كان يعاني من تراجع المستوى الفني خلال فترة ما.

يذكر أن بنزيمة تورط منذ بضع سنوات في قضية ابتزاز ضد زميله في المنتخب الفرنسي ماثيو فالبوينا، مما أبعده عن صفوف المنتخب الفرنسي الذي خاض آخر مبارياته معه في الثامن من أكتوبر 2015 أمام أرمينيا حيث سجل هدفين.

وكان المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشان، قد سبق لو جريه في وضع نهاية لمشوار بنزيمة مع الديوك، عندما أكد قائلا:” لقد قمت بتحليل الأمور ولكن ليس من منظور فردي ولكن من منظور جماعي، الفريق دائما كان هو المقدم على ما عداه، وبعد ذلك اخترت من أعتقد أنه سيكون مفيدا بالنسبة للمنتخب الفرنسي، تصرفت بهذا الشكل دائما، لقد قررت وأتحمل مسؤولية قراري”.

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