بنزيما قد يلعب في منتخب آخر

تعرض نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي “كريم بنزيما” إلى هجوم لاذع من رئيس الاتحاد الفرنسي “نويل لو جريه” حيث قال إن بنزيما لم يعد مؤهلا لتمثيل منتخب الديوك بعد الآن

لو جريه قال لإذاعة “مونت كارلو” إن المنتخب فاز بكأس العالم ولديه العديد من الأسماء الهامة، ومسألة رجوعه صارت صعبة للغاية”

كريم الجزيري وكيل الأعمال السابق لبنزيما غرّد على صفحته في تويتر بشأن تصريحات لوجريه قائلا: “لماذا تشوه بنزيما؟ وما غرضك؟ هل تلوم نفسك على القرار؟”

وتابع الجزيري:” إذا كان الأمر كذلك، فلتخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتترك بنزيما ليمثل منتخبا آخر، لترى إذا كان فقد القدرة على اللعب أم لا”

تصريحات الجزيري تأتي بعد إعفائه من منصبه، واختيار بنزيما ​لـ “أوسكار رابيو”​ وكيلا لأعماله، وهو المدير التنفيذي لشركة لينضم إلى زميليه “كاسيميرو وأدريوزولا””Best of you” التي تعنى بأعمال بعض الرياضيين

بنزيما لم يلعب بألوان منتخب فرنسا منذ مباراة أرمينيا في أكتوبر عام 2015، بعد اتهامه بابتزاز زميله ماتيو فالبوينا، مما سبب له إحباطا أثر على أدائه المتراجع خلال السنوات الأخيرة، وعدم التركيز في مسألة تسجيل الأهداف، والتي جعلته أمام نقد الجماهير الغاضبة طوال الفترة الماضية

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