فجر جمال الجعفري، رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الراتب الشهري الذي كان يتقاضاها المدرب الجزائري عادل عمروش، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي استقال بشكل مفاجئ الثلاثاء الماضي، وترك فرسان المتوسط قبل ثلاثة أيام من المواجهة المهمة والمرتقبة أمام منتخب نيجيريا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وقال الجعفري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس الأربعاء، بمقر بعثة المنتخب الوطني بتونس، إن عمروش يتقاضى راتبا شهريا قدره 25 ألف يورو، ويوجد شرط جزائي في عقده يصل إلى 125 ألف يورو يدفعه الطرف الذي يخل ببنود العقد الموقع بين الاتحاد الليبي كطرف أول والعمروش كطرف ثاني.

The post رئيس اتحاد الكرة يكشف راتب مدير المنتخب الهارب والشرط الجزائي بعقده appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية