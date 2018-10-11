حقن المنتخب الوطني بمصل وقائي قبيل وصوله إلى نيجيريا

تلقى لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بأحد المراكز الصحية بتونس، التطعيمات اللازمة كإجراء وقائي قبل السفر إلى نيجيريا.

وأشرف مدير المنتخب الوطني ،عادل الخمسي، على عملية التطعيم في المركز الصحي، وسجل اللاعبون أحمد بن علي ومحمد المنير وإسماعيل التاجوري وربيع الشادي أول الحاضرين إلى المركز للحصول على التطعيم.

وتغادر اليوم بعثة المنتخب، تونس متوجهة إلى نيجيريا لمواجهة منتخبها بعد غدٍ السبت، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2019.

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