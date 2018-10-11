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الإصابة تنهي مشوار ديل بوترو في شنغهاي

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجبرت الإصابة الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو على الانسحاب أثناء مباراته ضد الكرواتي بورنا تشوريتش ليغادر المنافسات من دوها الثالث.

ولم يستطع ديل بوترو إكمال مباراته واضطر للانسحاب بعد نهاية المجموعة الأولى بتخلفه بـ7-5 أمام تشوريتش، ليعلن انسحابه قبل انطلاق المجموعة الثانية.

وتشير الأخبار الأولية لتعرض المصنف الرابع عالميا لإصابة في الركبة بعد انزلاق اللاعب في الشوط العاشر.

وتمثل الإصابة خيبة أمل لديل بوترو الذي فقد فرصة الارتقاء في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين القادم، وليتأكد بالتالي بقاءه في مركزه الحالي الرابع على العالم .

وبتأهله لربع النهائي سيواجه تشوريتش في الدور القادم الأسترالي ماثيو إيبدن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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