الإصابة تنهي مشوار ديل بوترو في شنغهاي

أجبرت الإصابة الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو على الانسحاب أثناء مباراته ضد الكرواتي بورنا تشوريتش ليغادر المنافسات من دوها الثالث.

ولم يستطع ديل بوترو إكمال مباراته واضطر للانسحاب بعد نهاية المجموعة الأولى بتخلفه بـ7-5 أمام تشوريتش، ليعلن انسحابه قبل انطلاق المجموعة الثانية.

وتشير الأخبار الأولية لتعرض المصنف الرابع عالميا لإصابة في الركبة بعد انزلاق اللاعب في الشوط العاشر.

وتمثل الإصابة خيبة أمل لديل بوترو الذي فقد فرصة الارتقاء في التصنيف العالمي الذي سيصدر الاثنين القادم، وليتأكد بالتالي بقاءه في مركزه الحالي الرابع على العالم .

وبتأهله لربع النهائي سيواجه تشوريتش في الدور القادم الأسترالي ماثيو إيبدن.

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