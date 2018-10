رئيس الاتحاد الليبي: ” عمروش” لم يتواجد في طرابلس إلا 15 يوما

المتوسط:

أكد رئيس الاتحاد الليبي، جمال الجعفري، ” أن المدرب الجزائري لم يتواجد في ليبيا إلا 15 يوما رغم أنه كان يعرف أن عمله في ليبيا منذ تعاقده”.

وأضاف الجعفري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس،” أنه اختار منزله بنفسه في واحد من أحياء العاصمة طرابلس”.

وأكمل الجعفري،” أن المدرب الجزائري قد اتخذ قراره مسبقًا، ولم يكن هذا الموقف الوحيد لعمروش بالنسبة لي، فبسبب تغيّبه الطويل عن ليبيا والذي وضعني في موقف محرج، طلبت منه العودة من جنوب أفريقيا إلى طرابلس، لكن تفاجأنا بسفره إلى دولة أخرى”.

وأعلن الجعفري دعمه للمنتخب مؤكدا على ثقته في قدرة عناصره على تحقيق الفوز.

