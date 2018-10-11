البرتغال تبتعد في الصدارة بانتصارها على بولندا

تغلب المنتخب البرتغالي على مضيفه المنتخب البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للقسم الأول في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورغم تقدم أصحاب الأرض منتخب بولندا، منذ الدقيقة 18 عن طريق كروستوف بياتيك، تمكنت البرتغال من معادلة النتيجة عن طريق مهاجم إشبيلية أندريه سيلفا في الدقيقة 31 لتسجل البرتغال هدفها الثاني عن طريق كاميل غليك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 43، قبل أن يضيف لاعب مانشستر سيتي بيرناردو سيلفا الهدف الثالث في الدقيقة 52، لكن بولندا قلصت الفارق في الدقيقة 77 عن طريق جاكوب بواشتشيكوفسكي .

وبذلك تواصل البرتغال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط متقدمة على بولندا الثانية بنقطة وحيدة متساوية مع إيطاليا صاحبة المركز الثالث.

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