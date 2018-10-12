المنتخب الليبي  يكمل التحضيرات لمواجهة نيجيريا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تغادر بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم صباح يوم غد الجمعة من مطار قرطاج في تونس متجهة إلى مدينة أويو النيجيرية على متن طائرة خاصة، وذلك لخوض مباراة تجمعه بمنتخب نيجيريا السبت المقبل .

وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة المؤهلة لأمم إفريقيا الكاميرون 2018 .

وأشارت مصادر من الاتحاد الليبي أن فرسان المتوسط سيخوضون حصة تدريبية مسائية واحدة على ملعب “أكوا ايبوم” بمدينة أويو والذي سيحتضن المباراة الهامة .

وستلعب المباراة على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم السبت القادم، هذا وستعود بعثة منتخب ليبيا فجر الأحد مباشرة إلى مدينة صفاقس التونسية، وذلك استعدادا لمواجهة العودة أمام النسور التي ستجمع المنتخبين يوم الثلاثاء القادم بملعب الطيب المهيري الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي في ليبيا .

وكان المنتخب الليبي قد أجرى صباح اليوم الخميس آخر حصة تدريبية له بمعسكر تونس تحت إشراف المدرب الوطني عمر المريمي وبحضور جميع اللاعبين .

ويتصدر المنتخب الليبي فرق المجموعة الخامسة رفقة جنوب إفريقيا برصيد 4 نقاط فيما يحل المنتخب النيجيري ثالثا برصيد 3 نقاط .

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