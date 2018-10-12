مبابي ينقذ الديوك الفرنسية

تعادل بطل العالم المنتخب الفرنسي أمام منتخب أيسلندا بنتيجة (2-2) ضمن منافسات التوقف الدولي الودية وقبل مواجهة ألمانيا في إياب دوري الأمم الأوروبية

أيسلندا بادرت بتسجيل الهدف الأول عن طريق تسديدة رائعة من بيركير بيارناسون، وفي الشوط الثاني عزّز كاري آرناسون النتيجة لمصلحة أيسلندا

وبالرغم من التغييرات الكثيرة في صفوف الفريقين إلا أن الشيء الوحيد الذي لفت الأنظار منها هو تألق البديل كيليان مبابي، الذي حرّك المياه الراكدة وسجل هدفا تم إلغاؤه بداعي التسلل

ولم تمضي دقائق حتى يتسبب في هدف فرنسا الأول بعدما اصطدمت كرته في المدافع هولمان أويرن الذي وضعها بدوره في شباكه بالخطأ، ثم عاد عن طريق ركلة جزاء ليضع فرنسا في نتيجة التعادل (2-2)

ليثبت مرة أخرى أنه واحد من أهم اللاعبين في العالم اليوم، وأنه قادر على قلب نتائج المباريات والمنافسة على أعلى المستويات الكروية

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