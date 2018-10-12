اخبار الرياضة

بعثة الفرسان في الطريق إلى نيجيريا

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت صباح اليوم الجمعة، بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نيجيريا عبر طائرة خاصة قبل يوم من مواجهة أصحاب الأرض في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا .

وأنهى فرسان المتوسط سلسلة تحضيراتهم مساء الأمس بتدريب أخير في الملعب الجانبي لمقر الإقامة وسط معنويات عالية رغم الأحداث التي شهدها المعسكر ومغادرة المدرب عادل عمروش لمهامه واستلام عمر المريمي القيادة الفنية.

وأبدى أحمد بن علي المحترف في كروتوني الإيطالي عزمه واللاعبين على العودة بنتيجة إيجابية من نيجيريا حتى يحافظ المنتخب على حظوظه في التأهل لأمم إفريقيا العام القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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