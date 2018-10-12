الاتحاد الآسيوي يعتزم تطبيق التغيير الرابع في الوقت الإضافي بكأس آسيا 2019

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن المنتخبات سيسمح لها بإجراء التغيير الرابع في الوقت الإضافي في نهائيات كأس آسيا العام المقبل.

وفى وقت مبكر من العام الحالي أقر مجلس الاتحاد الدولي المختص بوضع لوائح كرة القدم استخدام التغيير الرابع خلال الوقت الإضافي وأثبت القرار صحته في كأس العالم في روسيا.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي في بيان “كل قارة آسيا متشوقة لانطلاق أهم مسابقات المنتخبات الوطنية، وبالتالي فإنه من الضروري أن تشهد هذه البطولة تطبيق أحدث القوانين المعتمدة.

وتابع: “أنا واثق أن التعليمات الجديد ستزيد الإثارة في أهم بطولات المنتخبات الوطنية بقارة آسيا وتعزز طموحات الاتحاد القاري في أن يكون رائدا”.

وأشار الاتحاد إلى أن التعديل الجديد سيطبق أيضا خلال كأس آسيا تحت 19 عاما فى إندونيسيا الشهر الحالي بالإضافة إلى كأس آسيا للناشئات تحت 19 عاما في العام المقبل وكأس آسيا تحت 23 عاما في 2020.

وقال الاتحاد الشهر الماضي إنه ربما يستخدم حكم الفيديو المساعد خلال البطولة.

وتشهد النسخة المقبلة التي تنطلق في الخامس من يناير في الإمارات مشاركة 24 منتخبا بدلا من 16 كما كان الحال في آخر أربع نسخ.

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