كولومبيا تهزم الولايات المتحدة 4-2 وديا

قاد صانع الألعاب خاميس رودريجيز منتخب بلاده كولومبيا إلى الفوز على الولايات المتحدة 4-2 في مباراة ودية أقيمت في تامبا (ولاية فلوريدا).

وافتتح خاميس التسجيل لكولومبيا بتسديدة رائعة من مشارف منطقة الجزاء (36)، ورد المنتخب الأميركي بهدفين سريعين في مطلع الشوط الثاني بواسطة كيلين أكوستا (50) وبوبي وود (53). لكن الكلمة الأخيرة كانت للمنتخب الأميركي الجنوبي بتسجيله ثلاثة أهداف حملت تواقيع كارلوس باكا وراداميل فالكاو وميغيل بورخا في الدقائق 56 و74 و79.

وتخوض كولومبيا مباراة ثانية في جولتها الأميركية الشمالية حيث تلتقي كوستاريكا في نيو جيرزي الثلاثاء المقبل، في حين تلتقي الولايات المتحدة البيرو في كونيتيكات.

وكان المنتخب الكولومبي بلغ الدور الثاني من مونديال روسيا 2018 وخرج بركلات الجزاء الترجيحية على يد انكلترا، في حين فشلت الولايات المتحدة في التواجد في العرس الكروي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية