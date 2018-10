إبراهيموفيتش في طريق العودة إلى الشياطين الحُمر

بات المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب لوس أنجلوس غالاكسي، قريباً من العودة إلى صفوف فريقه السابق مانشستر يونايتد، في صفقة إعارة حتى نهاية الموسم.

وصرح النجم السويدي نقلاً عن شبكة ESPN الأميركية، بأنه يفكر جديا في العودة ويريد مساعدة المدرب جوزيه مورينيو للخروج من الأزمة التي يعيشها مانشستر يونايتد بسبب قلة تسجيل الأهداف.

ولعب إبرا، 37 عاما، مع مانشستر يونايتد بين 2016-2018 وسجل للشياطين الحمر 17 هدفا خلال 33 مباراة في “بريميرليغ”.

يذكر أن صفقات مماثلة تمت سابقاً لنجوم انتقلوا للعب في الدوري الأميركي وعادوا للبريميرليغ، مثل صفقة انضمام الفرنسي تييري هنري لأرسنال مرة أخرى، وأيضاً اللاعب الأميركي لاندون دونوفان الذي عاد لفريقه السابق إيفرتون.

ويعاني مانشستر هذا الموسم تحت قيادة مورينيو من تراجع نتائجه، إذ يحتل المركز الثامن بعد 8 جولات.

