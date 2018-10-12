الأخضر يبحث عن التتويج بلقب الدوري الممتاز

طالب المغربي فؤاد الصحابي المدير الفني الجديد لفريق الأخضر إدارة الفريق بتوفير عدد من الوديات لمعالجة التأخر في الاستعداد للدوري الممتاز.

مطالبة الصحابي التي جاءت خلال أوّل مؤتمر صحفي يعقده منذ تسلمه مهامه، أشار خلالها إلى أنّ هذه الوديات، وإن كانت مع فرق متوسطة المستوى، ستسهم في رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي فريقه.

وأكّد الصحابي إمكانية توفير وديتين مع بطل كأس ليبيا اتحاد طرابلس، إحداهما في العاصمة والأخرى في مدينة البيضاء، لاسيما بعد تواصله مع مدرّب فريق الاتحاد عبد الحق بن شيخة، الباحث هو الآخر عن وديات لفريقه.

وتحدّث الصحابي عن طموحاته لإيصال فريق الأخضر إلى مرحلة التتويج خلال الموسم الجديد، رغم صعوبة المنافسة في المجموعة، خاصة فرق المنطقة الشرقية التي سيتنافس فيها الفريق مع النصر بطل المسابقة، وأهلي بنغازي وصيف الموسم الماضي، وفريق التحدي الطامح للظهور بشكل مشابه لما ظهر به في النصف الأول من مسابقة الموسم الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية