نسور نيجيريا تسعى لخطف الفوز من الفرسان

يستعدُ المنتخبُ النيجيري لمواجهة منتخبنا الوطني ضمن مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات “كان” الكاميرون ألفين وتسعة عشر لحساب الجولة الثالثة بملعب “باكوا ابيوم ستيديوم” بمدينة “ايو”.

مدربُ “السوبر ايغلز” الألماني الفرنسي “جيرنو رور” كشف قبل أيام عن قائمة اللاعبين التي ستكونُ حاضرة أمام فرسان المتوسط، إذ لم تطرأ عليها تغييرات كثيرة، إذ عاد أبرزُ الغائبين عن المجموعة خلال الشهر الماضي، وهم “اليكس لوبي” “وويليام ايكونغ” و”ألالوا آين” وخاصة “إزاك ساكسس” مهاجم “واتفورد” الذي لم تتم دعوتُـهُ منذ ألفين وسبعة عشر، والذي سيكونُ الورقة الرابحة للمدرب حسب الصحافة النيجيرية.

ولن يشارك قائدُ النسور “جون أوبي ميكيل” أيضا زملاءهُ بسبب الإصابة التي لازمتهُ منذ ما يقاربُ الشهر كذلك “فيكتور موزيس” الذي اعتزل اللعب دوليا .

المديُر الفني لمنتخب نيجيريا يعولُ على النقاط الثلاث من المواجهة أمام الفرسان ليضمن اللعب براحة في مباراة الإياب التي ستُـقام بتونس مستندا في ذلك إلى عامليْ الأرض والجمهور.

تاريخُ المواجهات بين المنتخبينْ لا يرجحُ كفة أي جانب حيثُ التقيا فقط بشكل ودي وتقاسما النتيجة بالتساوي إذ فاز فرسانُ المتوسط مرة سنة ألفين وأربعة ورد النسورُ اعتبارهُم في المرة الثانية سنة ألفين وخمسة، ليكون هذا اللقاءُ أشبه بفض الشراكة.

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