الأهلي بنغازي يتفوق وديًا على نجوم السلماني

بنغازي 12 أكتوبر 2018 (وال ) – تمكن فريق الأهلي الأول لكرة القدم من التفوق وديا على حساب فريق نجوم السلماني بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس على أرضية ملعب النادي الأهلي بحي الزيتون.

الأهلي في أول ظهور ودي وتحضيري للموسم الكروي الجديد، استطاع فيه أن ينهي الشوط الأول متقدما بهدف وحيد وكان بإمضاء لاعبه سند الشوشان.

في الحصة الثانية من اللقاء زود الأهلي من إيقاعه باحثا عن زيادة الغلة التهديفية، وعزز الشامخ العبيدي النتيجة بهدف ثان، فيما أضاف عبد الله عبد الرحيم الهدف الثالث، واختتم مسلسل الأهداف اللاعب المحترف من ساحل العاج داهو بتوقيعة الهدف الرابع في اللقاء. ( وال – بنغازي ) س أ

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