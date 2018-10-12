وديا التعاون يتفوق على شمال بنغازي

بنغازي 12 أكتوبر 2018 (وال) – ضمن سلسلة المباريات الودية تمكن فريق التعاون من تحقيق الفوز على مستضيفة شمال بنغازي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

اللقاء الودي الذي جرى أمس الخميس على أرضية ملعب شمال بنغازي أنتهى شوطه الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني، نجح التعاون الضيف من تسجيل أول الأهداف، وذلك بواسطة الوافد الجديد للفريق محمد الحوتي القادم من فريق النجمة.

التعاون استمر في الضغط على مرمى الشمال باحثا عن تعزيز بهدف ثاني، ووقع لاعب الجديد إيضًا والقادم من فريق مستقبل الجميل مروان المحروق الهدف الثاني.

وفي الوقت الذي حاول شمال بنغازي تذليل الفارق والعودة للمباراة، ٱضاف اللاعب منذر عون من ترجمة الهدف الثالث للتعاون، وفي الأنفاس الأخيرة من اللقاء أحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لشمال بنغازي تقدم لها اللاعب عمر المهدي واضعا كرته داخل الشباك. ( وال – بنغازي ) س أ/ ع ع

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