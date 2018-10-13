بطل الدوري يتغلب على الصقور وديًا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق فريق النصر الأول لكرة القدم بطل الدوري الليبي على مضيفه فريق الصقور بنتيجة 2-1، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الصقور ” فى مدينة طبرق”، فى إطار استعدادات النصر لخوض منافسات كأس السوبر الليبي.

وتقدم أحمد سعد للنصر بالهدف الأول فى الدقيقة 37 ثم نجح معتز المهدي فى الدقيقة 43 تسجيل الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني قلص فريق الصقور النتيجة عن طريق علاء عبد الكريم لتنتهى المباراة لصالح النصر بنتيجة 2 / 1.

يشار إلى أن إدارة نادي الصقور قامت مابين شوطي المباراة بتكريم مدرب فريق النصر اللاعب الدولي السابق فوزي العيساوي .

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