النصر يتفوق على الصقور استعداداً للقاء السوبر

طبرق 12 أكتوبر 2018 ( وال ) – استطاع فريق النصر الأول لكرة القدم من التفوق على حساب مستضيفه فريق الصقور بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين – أمس الجمعة – على أرضية ملعب نادي الصقور بطبرق.

الشوط الأول من اللقاء جاء سريعاً من قبل الفريق الضيف النصر الذي بحث كثيراً على تسجيل أول الأهداف، و من أحدى الكرات الملعوبة نجح أحمد الهرام من تمرير كرة بينية من وسط الملعب للاعب أحمد سعد والذي بدوره تمكن من مراوغة المدافعين واضعاً كرته فوق الحارس معلناً عن أول الأهداف باللقاء.

واصل النصر سيطرته على اللقاء الودي، ليضيف المهاجم الجديد معتز المهدي الهدف الثاني في اللقاء بعد تلقيه كرة عرضية من اللاعب أحمد الهرام، لينتهي الشوط الأول بثنائية نصراوية، ففي الشوط الثاني حاول الصقور كثيراً العود ة للقاء أو على الأقل تذليل الفارق، ونجح في ذلك عن طريق لاعبه علاء عبد الكريم، لينتهي اللقاء بتفوق النصر بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة توسطها الحكم منصور ذوقه وبمساعدة كل من مساعد أول كمال الجالي، ومساعد ثاني ضياء عيد، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للحكم علي الجارح، والطيب عبد الكريم مراقباً للقاء.( وال – طبرق ) س أ

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