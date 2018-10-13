الحكم اعتذر للاعبي برشلونة بعد أن خسروا دوري 2014 بسببه

كشف إلفيو باولوروسو المعد البدني لـ برشلونة في موسم 2013/2014، وقتما تولى تاتا مارتينو تدريب الفريق، عن كواليس ما بعد خسارة لقب الدوري في الجولة الأخيرة.

برشلونة استضاف أتليتكو مدريد على ملعب كامب نو بالجولة الأخيرة من ذلك الدوري المشتعل، وأي نتيجة سوى انتصاره كانت تهدي اللقب للعاصميين، لتنتهي المباراة 1-1، ويظفر الروخيبلانكوس بأول لقب دوري منذ 18 عاما.

وأفصح باولوروسو عن اعتذار الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز بعد قرار خاطئ حاسم خلال المباراة: “لقد نافسنا حتى المباراة الأخيرة. ميسي سجل هدفا، والحكم ألغاه. لاحقا وبينما انشغل الجميع بالبكاء في غرفة خلع الملابس، حضر الحكم وقدّم اعتذاره. كان موسما معقدا”.

الهدف الذي سجله ميسي كان في الدقيقة 64، مباشرة بعد أن أدرك أتليتكو التعادل، وقام الحكم بإلغائه بداعي التسلل، إلا أن ما حقيقة ما حدث هو أن الكرة ارتدت من جسد خوانفران توريس لا أتليتكو وليس سيسك فابريجاس لاعب برشلونة، قبل وصولها إلى ليونيل ميسي الذي سجّل الهدف المُلغى.

المعد البدني الأسبق لبرشلونة تطرق أيضا إلى أسباب فشل مواطنه مارتينو في موسمه الوحيد مع برشلونة، والذي انتهى دون الفوز بأي لقب كبير: “الصحافة لم تعمل مارتينو بشكل جيد لأنه افتقد للخبرة الأوروبية. إلا أن (كارلس) بويول دافع عنه دوما وتمنى له الحظ الجيد، وذكر أنه حظى بدعم اللاعبين في غرفة خلع الملابس”.

مضيفا: “حارسنا تعرض لقطع في الرباط الصليبي، وميسي تعرّض لمشكلة قضائية هددته بالذهاب إلى السجن، ورئيس النادي حُكم عليه وتم سجنه بالفعل، وبويول وبيكيه عانيا من إصابات”.

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