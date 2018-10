إصابة جديدة تربك صفوف نيجيريا قبل لقاء ليبيا

تعرض المنتخب النيجيري لضربة موجعة في خط الوسط، قبل ساعات من مواجهة فرسان ليبيا، في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، عقب إصابة لاعب خط وسط طرابزون سبور التركي، أوجيني أونازي.

وصلت، مساء أمس الجمعة، بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى مدينة أبو النيجيرية على متن طائرة خاصة استعدادا للمواجهة المهمة والمرتقبة أمام نظيره النيجيري، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

وعقب وصول بعثة المنتخب الوطني إلى مقر إقامتها بمدينة أويو النيجيرية تحول المنتخب إلى ملعب المباراة “اكوا ايبوم” وخاض المران الأخير قبل المواجهة المرتقبة، والذي شهد التخلص من الإرهاق بعد السفر ساعات طويلة من العاصمة تونس.

وعقب عودة البعثة من التدريب واجهت العديد من المشاكل من ناحية الترتيبات في فندق الإقامة حيث لم يكن هناك عدد كاف من الغرف لأجل البعثة إضافة الى مضايقات من رجال الأمن النيجيريين.

