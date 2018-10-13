المنتخب الوطني في مواجهة نيجيريا وعينه على نقاط المباراة

يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم السبت منتخب نيجيريا، ضمن مباريات الجولة الثالثة ذهاب لحساب المجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا الكاميرون 2019 عند الساعة الخامسة ونصف من اليوم السبت.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة التى تنطلق عند منتصف الخامسة على أرضية ملعب “أحمدو بيلو” بنيجيريا بتشكيل يضم محمد نشنوش في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع كلا من المعتصم صبو، سند الورفلي، أحمد التربي، أحمد المقصي.

‏وفي منتصف الملعب بدر حسن ، المعتصم بالله المصراتي، محمد المنير، أحمد بن علي، إسماعيل التاجوري، إضافة إلى المهاجم الوحيد للمنتخب الوطني أنيس سلتو.

يذكر أن لقاء الإياب بين الفريقين سيلعب في 16 من الشهر الحالي على أرضية ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية