التعادل السلبي يُخيم على موقعة كرواتيا وإنجلترا

تعادلت كرواتيا مع ضيفتها إنجلترا سلبياً أمس الجمعة، ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

حيث كانت مباراة الجمعة إعادة للقاء المنتخبين في الدور نصف النهائي لمونديال هذا الصيف في روسيا حين انتصرت كرواتيا 2-1 بعد التمديد وبلغت النهائي للمرة الأولى في تاريخها قبل الخسارة أمام فرنسا 2-4.

هذا وفشل رجال المدرب غاريث ساوثغيت في تحقيق ثأرهم من لوكا مودريتش ورفاقهم، لكنهم منحوا الأسود الثلاثة نقطتهم الأولى في هذه البطولة الجديدة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام إسبانيا 1-2 على ملعب ويمبلي في لندن.

