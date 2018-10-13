مارادونا: ميسي ليس قائداً.. لـ”هذا السبب”. اقرأ

شنّ “الأسطورة” “دييغو أرماندو مارادونا” لاعب ومدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم، هجوما غير مسبوق على مواطنه “ليونيل ميسي” مهاجم نادي برشلونة الإسباني، معتبرا أنه في حال تولى قيادة “التانغو” فإنه لن يستدعي ميسي، فهو لا يعتبره قائداً أبداً، كاشفا لبرنامج “الكلمة الأخيرة” في قناة مكسيكية بحسب ما نقلته صحيفة “آس” الإسبانية الرياضية، طالبا من محبيه عدم “تعظيمه” أكثر من اللازم فـ”ميسي برشلونة” مختلف تماما عن “ميسي التانغو” وفق تصريحات “مارادونا” الذي كان للتو يعتبر ميسي “شأنا عظيماً”، وحتى نهاية مونديال كأس العالم الذي انتهى في يوليو الماضي في روسيا.

وكشف “مارادونا” سببا لما يعتبر معه أن ميسي ليس قائدا، قائلا إنه قبل اللقاءات الحاسمة للأرجنتين القارية أو الدولية فإن ميسي يذهب إلى دورة المياه 20 مرة، في إشارة ضمنية إلى ارتباك ميسي الكبير، والذي تجلى في مشاركة الأرجنتين الأخيرة في روسيا إذ لم يُسجّل سوى هدفا واحدا في مرمى نيجيريا، في لحظة كان فيها تأهل منتخب بلاده إلى الدور الثاني من المونديال يحتاج إلى “شبه معجزة”، لكن كان لافتا أن ميسي لا يزال يلتزم الصمت حيال “أوصاف واتهامات” من يزال الأرجنتينيون ومحبو الكرة حول العالم يعتبرونه “أسطورة لن تتكرر”.

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