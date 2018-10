المنتخب الليبي يتجرع هزيمة رباعية من نسور نيجيريا

المتوسط:

تلقى المنتخب الليبي لكرة القدم خسارة قاسية برباعية نظيفة أمام مستضيفه منتخب نيجيريا في المباراة التي

أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب أكوا أيبوم بنيجيريا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

أحرز رباعية نيجيريا اللاعب أوديون إيكالو في الدقائق 3 و 58 و 69 من عمر اللقاء ليسجل هاتريك ، وصمويل كالو في الدقيقة 90، ليقتنص النسور ثلاث نقاط مهمة تقفز بهم إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف جنوب أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما تراجع فرسان المتوسط للمركز الثالث برصيد 4 نقاط .

