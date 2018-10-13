رباعية نيجيرية تقتحم الشباك الليبية

آكوا 13 أكتوبر 2018 (وال ) – فقد المنتخب الليبي لكرة القدم مباراته أمام نظيرة منتخب نيجيريا بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2019.

نشنوش والخطاء الفادح

المباراة التي جرت – اليوم السبت – على أرضية ملعب آكوا أيبوا وتوسطها حكم من الكونغو الديمقراطية جون جاك نغامبو، نجح فيها المنتخب المستضيف من تسجيل أول الأهداف في الدقيقة 3، وذلك عن طريق ركلة جزاء نفذها مهاجمة أيغالو الذي استفاذ من الخطاء الفادح للحارس محمد نشنوش.

ومع مطلع الدقيقة 11 ارتطمت رأسية اللاعب النيجيري أيتيبو بالقائم الأيمن للحارس محمد نشنوش الذي فضل المشاهد حتى ذهب الكرة خارج الملعب، رد المنتخب الليبي سريعا في الدقيقة 12 عندما أبعد الحارس أوزوهو رأسية أفضل لاعبي ليبيا أنيس سلتو بعيدا عن مرماه.

سيطرة نيجيرية

السيطرة النيجيرية ظلت مستمرة وسط توهان واضح في الخطوط الثلاثة للمنتخب الوطني، عدى اللاعب أنيس سلتو الذي حاول كثيرا في أكثر من مناسبة لكنه لم يجد المساندة اللازمة والكافية، وقبيل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين ومن هجمة مرتدة سريعة إرتطمت كرة المدافع الإيسر كولينز بالعارضة ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول بتقدم نيجيري بهدف إيغالو.

في الحصة الثانية من المباراة بدأ واضحا على مدرب نيجيريا الألماني رور تعليماته بالتقدم نحو مرمى الحارس محمد نشنوش، حيث سدد مبكرا أحمد موسى كرة قوية من خارج منطقة المناورات التقطها نشنوش بصعوبة.

زيادة الغلة

المد الهجومي للمنتخب النيجيري تواصل وتزايد الضغط أكثر وذلك من أجل زيادة الغلة التهديفية للماكينات النيجيرية التي وجدت مساحات كثيرا للتقدم نحو نشنوش ودفاعاته.

ومع مرور الوقت وعند الدقيقة 58 عاد صاحب الهدف الأول إيغالو ليسجل الهدف الثاني باللقاء بعد مراوغته للحارس محمد نشنوش واضعا كرته داخل الشباك الخالية بإقتدار.

شهية تهديفية

الشهية التهديفية للاعبي نيجيريا لم تتوقف بعد، بل أستمر أبناء المدرب الألماني رور في مواصلة بحثهم عن ثالث الأهداف، ومع بلوغ الدقيقة 69 استغل المهاجم إيغالو خط المدافع أحمد التربي ليترجم بدوره على الهاتريك مسجلا ثالث الأهداف.

والمنتخب الليبي حاول له البديل سالم روما في كرتين متتاليتين، لكنها كانت عقيمة وتفتقد إلى التركيز والمساندة، ومع بلوغ الدقيقة الأخيرة من المباراة عمق المهاجم صامويل كالو جراح المنتخب الليبي بهدف رابع، وذلك عندما سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء أستقرت على يسار الحارس محمد نشنوش، لتنتهي بعدها مجريات اللقاء برباعية نيجيرية اقتحمت الشباك الليبية ضمن منافسات التصفيات الأفريقية. (وال – آكوا) س أ / ع ع

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