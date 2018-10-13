اخبار الرياضة

الفرسان غاضبون والمريمي يعد بالفوز في مباراة الإياب

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في تصريحات خاصة لـ218، عبّر فرسان المتوسط عن استيائهم من نتيجة مباراة اليوم أمام نيجيريا التي خسروا فيها برباعية دون رد.

وعبّر مؤيد اللافي ومحمد صولة عن استيائهم من اختيارات المدرب لعدم إشراكهم في مباراة اليوم في وقت رفض فيه باقي اللاعبين التصريح نتيجة غضبهم من المستوى الذي ظهروا عليه في المباراة.

من جهته، قال مدرب المنتخب عمر المريمي، إن فرسان المتوسط قادرون على تحقيق الفوز في مباراة الاياب في صفاقس .

وعلمت 218 أن المنتخب النيجيري سيصل تونس ظهر غد تأهبا للقاء منتخبنا الوطني يوم السابع عشر من هذا الشهر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك