هولندا تدك شباك ألمانيا بالثلاثة

تغلبت هولندا على ضيفتها ألمانيا بثلاثية نظيفة على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة أمستردام ضمن الجولة الثانية لمباريات المجموعة الاولى للمستوى الاول ضمن دوري الامم الاوروبية لكرة القدم .

وتقدمت هولندا من الدقيقة 30 عبر قائدها المدافع فيرجيل فان ديك عبر كرة رأسية، قبل أن يضيف النجم مينفيس ديباي ثاني أهداف الطواحين الهولندية، ثم اختتم لاعب وسط ليفربول جورجينيو فينالدوم ثلاثية أصحاب الأرض في الوقت بدل من الضائع بعد مجهود فردي رائع .

لتسجل هولندا أول فوز لها في البطولة وترفع رصيدها إلى ثلاث نقاط خلف فرنسا بطلة العالم صاحبة الصدارة برصيد أربع نقاط في حين توقف رصيد ألمانيا عند نقطة وحيدة بعد تعادلها الجولة الاولى أمام فرنسا بدون أهداف على أرضها.

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