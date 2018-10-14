خسارة مذلة للمنتخب الليبي في نيجيريا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تلقى منتخب ليبيا اليوم السبت خسارة ثقيلة أمام مضيفته نيجيريا بأربعة أهداف مقابل لاشئ، هي الأولى للمنتخب الليبي في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المنتظر إقامتها عام 2019 في الكاميرون .

وكانت بداية ليبيا جيدة في المجموعة الخامسة بعد فوزها على سيشل وتعادلها مع جنوب إفريقيا، لكنها خسرت أمام “النسور” برباعية مذلة سجلها أوديون ايغالو ثلاثية “هاتريك” في الدقائق 4 من ركلة جزاء و58 و69 فيما تكفل صامويل كالو بالهدف الرابع (90).

وتجمد رصيد ليبيا عند أربع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 6 لنيجيريا حاملة اللقب الإفريقي 3 مرات في 1980 و1994 و2013، و7 لجنوب إفريقيا التي حققت فوزًا ساحقا اليوم السبت على سيشل 6-صفر.

وخاضت ليبيا المباراة بعد رحيل المدرب الجزائري عادل عمروش لخلافه مع الاتحاد الليبي حول مستحقاته وحل بدلا منه عمر المريمي، ويلتقي المنتخبان مجددًا الأسبوع المقبل في مدينة صفاقس التونسية .

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