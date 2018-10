بمشاركة ليبيا.. 5 قرارات في اجتماع اتحاد المغرب العربي للسباحة

شارك، صباح أمس السبت، أمين عام الاتحاد الليبي للسباحة عبدالعظيم الجروشي، اجتماع اتحاد المغرب العربي للسباحة الذي عقد في تونس وتم إعادة تفعيله في الاجتماع الأول على هامش البطولة الإفريقية في الجزائر.

وتضمن الاجتماع العديد من النقاط في جدول أعماله ومن أهمها:

إقامة بطولة الاتحاد المغاربي للسباحة وبطولة المنطقة الإفريقية للسباحة بالجزائر في الأسبوع الأول من شهر مايو2019. والفئات السنية هي 12/13 سنة خاصة بالاتحاد المغاربي، والفئات السنية ( 14/15)_(16/17) بالمنطقة الأفريقي الأولي للسباحة.

بطولة كرة الماء 16 سنة وأقل خاصة بالاتحاد المغاربي للسباحة.

بطولة المياه المفتوحة في الفئات السنية (14 /15)_(16 /17) ذكور و إناث ، استضافة ليبيا في تاريخ ( 7 /6 /2019) عدد المشاركين (4ذكور و 4اناث)في الفئتين.

إقامة اجتماع اللجنة الفنية للاتحاد المغاربي للسباحة علي هامش البطولة لتعديل اللوائح

تعديل جدول المسابقات بحيث يكون لمدة 4ايام بدلا من 3 أيام في البطولة بالجزائر.

