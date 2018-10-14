الاتحاد العربي لكرة اليد يختار 11 مدربا من ليبيا

اختار الاتحاد العربي لكرة اليد إحدى عشر مدرباً من ليبيا للمشاركة في دورة المدربين التي ستقام بمدينة الاسكندرية المصرية خلال الفترة من السابع عشر إلى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة المختارة كلا من المدربين جمال الزياني وعبدالقادر الطبال وفاتح حدود ومسعود عبدالحميد وميلود الرجباني وحسين سالم وفوزي عبدالرحيم وبشير سليم وعمر سعد وعلي أبوعجيلة ونورالدين السنوسي.

ويهدف الاتحاد العربي لكرة اليد من وراء إقامته لهذه الدورة إلى تأهيل المدربين الشباب واطلاعهم على آخر طرق واساليب التدريب الحديثة.

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