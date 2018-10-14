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الاتحاد العربي لكرة اليد يختار 11 مدربا من ليبيا

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختار الاتحاد العربي لكرة اليد إحدى عشر مدرباً من ليبيا للمشاركة في دورة المدربين التي ستقام بمدينة الاسكندرية المصرية خلال الفترة من السابع عشر إلى الرابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة المختارة كلا من المدربين جمال الزياني وعبدالقادر الطبال وفاتح حدود ومسعود عبدالحميد وميلود الرجباني وحسين سالم وفوزي عبدالرحيم وبشير سليم وعمر سعد وعلي أبوعجيلة ونورالدين السنوسي.

ويهدف الاتحاد العربي لكرة اليد من وراء إقامته لهذه الدورة إلى تأهيل المدربين الشباب واطلاعهم على آخر طرق واساليب التدريب الحديثة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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