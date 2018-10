البطل الروسي نورمحمدوف يدعو مايويذر لنزال تاريخي

المتوسط:

أعلن البطل الروسي حبيب نورمحمدوف، حامل لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة UFC، تحديه لأسطورة الملاكمة الأمريكية فلويد مايويذر، ودعاه لنزال تاريخي.

وفي فيديو تم تداوله اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي يجمع حبيب مع مدير أعمال مايويذر، قال البطل الروسي: “هيا يا فلويد، أنا جاهز للنزال ضدك، 50-0 مقابل 27-0، بطلان لم يهزما نهائيا، هيا لنلتقي.. في الأدغال لا يوجد إلا ملكا واحدا.. هو أنا”.

واعتزل مايويذر الملاكمة دون أن يتعرض لأي هزيمة في 50 نزالا فاز بـ27 منها بالضربة القاضية خلال مسيرته الاحترافية، التي استمرت لـ19 عاما، فيما تخلو مسيرة حبيب الاحترافية من الهزائم، إذ حقق 27 انتصارا بـ27 نزالا.

