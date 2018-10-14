مالديني يفتح أبواب “سان سيرو” لعودة السلطان

أكد موقع “كالتشيو ميركاتو” أنَّ أسطورة نادي ميلان الإيطالي باولو مالديني ألمح إلى إمكانية عودة النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لميلان الفترة المقبلة.

وأوضح مالديني في تصريحات صحفية أنَّ ميلان نادٍ كبير، وبإمكان إبراهيموفيتش أن يضيف الكثير لجلّ اللاعبين الشبان في الفريق، وصنع العديد من الأهداف مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيجواين.

وكشف مالديني أنَّ إداريي النادي يفكّرون بجدية بعودة مهاجم لوس أنجلوس غالاكسي لملعب الـ”سان سيرو” في يناير المقبل، بعدما كان من المفترض أن ينضمّ للروسونيري الصيف الماضي.

وكان ماليني قد تولى منصباً إدارياً بنادي ميلان صيف هذا العام، وساهم بانضمام عدد من اللاعبين في سلسلة لتصحيح مسار الفريق الغائب عن البطولات الكبرى منذ سنوات.

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