برشلونة راغب في تمديد عقده مع ميسي حتى عام 2023

أعلن نادي برشلونة الإسباني رغبته في الحفاظ على نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لأطول فترة ممكنة، لذا يفكر النادي الكتالوني العملاق في تمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف 2021.

وبحسب صحف إسبانية فإن برشلونة يدرك مهارة ليونيل ميسي، ويتوقع أن يستمر على نفس المستوى لفترة طويلة، وبالتالي فإن النادي يفكر بتمديد عقده لعام أو عامين آخرين، أي ربما إلى صيف 2023، حيث سيصبح عمر الأرجنتيني 36 عاماً.

حيث تدور فكرة برشلونة حول تمديد عقد اللاعب في الموسم القادم وليس الحالي، وليس من المتوقع أن يتم تقديم العرض قبل صيف عام 2019، كما يأمل النادي الكتالوني العملاق أن يعتزل ميسي في برشلونة، ليصبح رجل النادي الواحد، مثل عدة لاعبين سابقين كتوتي أسطورة ونجم روما.

