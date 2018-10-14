المنتخب يغادر إلى تونس للاستعداد لموقعة صفاقس

غادرت بعثةُ المنتخبِ الوطنيّ بعد ظهر اليوم الأراضي النيجيرية متوجهة إلى تونس للتحضير لمواجهة نيجيريا في الجولةِ الرابعة من التصفيات والتي تستضيفها مدينةُ صفاقس هذا الثلاثاء .

فبعد تأخر مغادرة طائرة المنتخب لقرابة أكثر من 5 ساعات متواصلة غادر المنتخب الوطني وكادره الفني والإداري من نيجيريا متجهاً إلى مدينة صفاقس التونسية لخوض مباراة الجولة الرابعة من التصفيات.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب حصته التدريبة الأولى مساء اليوم لفكّ تعب السفر قبل خوض تدريب المباراة، ودراسة أخطاء الخسارة الثقيلة أمام نيجيريا حيث لا بديل للمنتخب عن الفوز هذا الثلاثاء إن أراد إحياء آماله في التأهل لأمم أفريقيا العام القادم.

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