ألمانيا تفتقد بواتينغ في مباراة فرنسا

سيفتقد المنتخب الألماني لجهود مدافعه “جيروم بواتينغ” في مباراة فرنسا القادمة في دوري الأمم الأوروبية بسبب تعرضه للإصابة.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أن مشاكلاً عضلية ستحرم اللاعب من مرافقة زملائه في هذه المباراة المهمة لتزداد بالتالي متاعب المنتخب الألماني الذي فشل في تحقيق الفوز في أي من مبارياته في الدوري، حيث تعرّض مساء السبت لخسارة ثقيلة أمام هولندا 3-0 .

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة إلى أن الإصابة ألمّت بالمدافع قبل نهاية مباراة هولندا في الوقت الذي استنفد فيه المدرب “يواخيم لوف” كل التبديلات.

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