بركات ينثر الأمل أمام فرسان المتوسط

نشر المعلق الرياضي الليبي محمد بركات فيديو حفز من خلاله منتخب بلاده على نسيان الهزيمة التي مني بها ضمن الجولة الثالثة من ذهاب تصفيات كان الكاميرون 2019 والبدء من جديد في مهمة السعي وراء الثلاث نقاط ضمن مباراة الاياب في تونس.

ورغم إقرار الإعلامي الرياضي بالعوامل النفسية التي لم تخدم صالح البعثة ككل و اللاعبين بصفة خاصة بيد أنه أشاد بمقدرة هذا الجيل على تخطي الصعاب والمضي قدما إلى الأمام.

وأكد المعلق الليبي ان الخسارة وان كانت قاسية ليست نهاية المطاف بل من شأنها ان تشكل نقطة انطلاق جديدة بفوز في الطيب المهيري.

وعلق بركات ايضا على مردود الاتحاد الليبي لكرة القدم معاتبا اياه على الاستعدادات التي اعتبرها الاعلامي انها ليست كما يجب وتحمسه خلال التعليق على اللقاء هو غيرة وحبا لأبناء بلده ولمصلحة ليبيا العليا التي يعدها فوق الجميع.

وختم ان كرة القدم لا تعترف بالمستحيل اذ لديه الثقة في منتخب بلاده وعناصره لتعدي هذه الكبوة واهداء التأهل لملايين الليبيين.

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