مدافع ليفربول: كأس العالم وراء تراجع أداء محمد صلاح

أكد ديان لوفرين، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أن ما يحدث للنجم المصري محمد صلاح من تراجع في مستواه الفني أمر طبيعي للغاية.

وقال ديان لوفرين، في تصريحات لصحيفة “تليجراف” الإنجليزية، إن محمد صلاح سيعود لمستواه المعهود بمجرد التخلص من الإرهاق الذي يعانى منه جراء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا.

وأضاف مدافع ليفربول، “تراجع أداء محمد صلاح مع الفريق في الموسم الحالي أمر طبيعي، وكذلك بالنسبة لهاري كين ولوكا مودريتش الجميع لا يزال يعانى من المشاركة في المونديال، الجميع لم يحصل على الراحة بالشكل الكافي، كما غاب عن أغلب فترات الإعداد”، متابعاً، “المشاركة في بطولة بحجم كأس العالم تؤثر على اللاعب من الناحية النفسية والبدنية، وأعتقد أن كل من شارك في المونديال سيستعيد مستواه بمرور الوقت”.

وشارك محمد صلاح في 11 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي، منها 10 مباريات شارك فيها أساسياً، وسجل 3 أهداف وصنع “هدفين”.

وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون المحدد لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

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