بيريز يضع شروطا لانتقال مودريتش للكالتشيو

لن يسمح فلورينتينو بيريز لنجم فريقه ريال مدريد لوكا مودريتش الانتقال إلى الدوري الإيطالي إلا في حال حصل على خدمات نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي..

وبحسب أخبار صحفية، فإنّ رئيس النادي الملكي ربما يوافق على انتقال المهاجم الكرواتي إلى صفوف إنتر الميلاني، لكن ذلك يتوقف على نجاح مساعي الملكي في استقدام نيمار دا سيلفا، أو كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إنتر ميلانو عبّر في وقت سابق عن رغبته، بانضمام أحسن لاعب في العالم إلى صفوفه، وهو كان قريبا فعلا من ذلك إبّان فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنَّ النجم البالغ من العمر 33 عاما عبّر عن رغبته اللعب في صفوف النيراتزوري، التي ستكون بوابته للكالتشيو الذي حلم باللعب فيه، خاصّة بعدَ أن زاد بريقه وشهرته منذ أن انضمَّ إليه كريستيانو رونالدو

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