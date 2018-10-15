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بيريز يضع شروطا لانتقال مودريتش للكالتشيو

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لن يسمح فلورينتينو بيريز لنجم فريقه ريال مدريد لوكا مودريتش الانتقال إلى الدوري الإيطالي إلا في حال حصل على خدمات نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي..

وبحسب أخبار صحفية، فإنّ رئيس النادي الملكي ربما يوافق على انتقال المهاجم الكرواتي إلى صفوف إنتر الميلاني، لكن ذلك يتوقف على نجاح مساعي الملكي في استقدام نيمار دا سيلفا، أو كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان إنتر ميلانو عبّر في وقت سابق عن رغبته، بانضمام أحسن لاعب في العالم إلى صفوفه، وهو كان قريبا فعلا من ذلك إبّان فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وبحسب المصدر نفسه، فإنَّ النجم البالغ من العمر 33 عاما عبّر عن رغبته اللعب في صفوف النيراتزوري، التي ستكون بوابته للكالتشيو الذي حلم باللعب فيه، خاصّة بعدَ أن زاد بريقه وشهرته منذ أن انضمَّ إليه كريستيانو رونالدو

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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