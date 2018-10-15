منتخبنا يواجه نيجيريا في مباراة لاتقبل القسمة

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد المنتخب الليبي لكرة القدم لخوض مباراته الهامة التي ستجمعه بمنافسه النيجيري يوم غدٍ الثلاثاء في ملعب الطيب المهيري بصفاقس التونسية لحساب الجولة الرابعه للمجموعه الخامسة من تصفيات التأهل لأمم افريقيا الكاميرون2019.

وتعتبر المباراة حاسمة لفرسان المتوسط ، فالخسارة تعني فقدان أمل التأهل للنهائيات الأفريقيه بشكل كبير.

الجهاز الإداري للمنتخب أكد مشاركة المعتصم المصراتي في مباراة نيجيريا، بعدما أظهرت الكشوفات سلامته من الإصابة. فيما سيغيب الحارس محمد نشنوش وأحمد المقصي للإيقاف.

ويحل المنتخب الليبي ثالثاً في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط بينما يتصدر المجموعه جنوب أفريقيا برصيد 7نقاط وياتي منتخب نيجيريا ثانياً برصيد 6نقاط.

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