العالم ينتظر سحر “السامبا” و”التانغو”.. بدون ميسي

218TV|خاص

تحتضن العاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء قمة كروية عالمية ضمن منافسات بطولة “سوبر كلاسيكو” التي ستجمع الليلة منتخبي البرازيل والأرجنتين، ففيما يلعب الأول بكامل نجومه بما في ذلك “أغلى لاعب في العالم” نيمار دا سيلفا مُهاجِم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى كوتينيو، إلا أن منتخب الأرجنتين يغيب عنه مُهاجِم نادي برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، إذ يُفضّل المدرب الأرجنتيني بابلو إيمار منح فرصة لعب قمة كروية من هذا النوع لأسماء جديدة لتوفير “تجربة احتكاك مهمة”.

ووفق اللجنة المنظمة للبطولة فإن جميع تذاكر المباراة قد نفذت قبل يوم كامل من موعد المباراة، إذ يُمنّي عشّاق الساحرة المستديرة حول العالم النفس بمواجهة كروية من طراز رفيع، وسط توقعات محللين وخبراء في اللعبة أن تشهد هذه المباراة ولادة وبروز مواهب كروية جديدة يمكن أن تظهر بقوة في المرحلة المقبلة، علما أن منتخب الأرجنتين لم يخسر منذ نهاية مونديال كأس العالم في روسيا في شهر يوليو الماضي أي مباراة خاضها، علما أنه أدى بشكل سيء، وكان مجرد تأهله إلى المونديال “شبه معجزة”، قبل أن يودع المونديال من الدور الثاني.

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