إسبانيا تلاقي ضيفتها إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

يشهد ملعب بينتو فيامارين بمدينة إشبيلية الإسبانية لقاء قمة يجمع المنتخب الإنجليزي بمضيفه الإسباني، إذ يسعى الأخير بقيادة مدربه لويس أنريكي والمدعم بلاعبيه المميزين لمواصلة عروضه القوية خصوصا أنه قادم من فوز كبير على ضيفه الكرواتي بسداسية نظيفة الشهر الماضي متصدرا لمجموعته برصيد ست نقاط، في حين يأمل مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت في الخروج بنتيجة مرضية بعد أدائه الباهت في البطولة ، إذ كان قد خسر في لقائه الأول أمام إسبانيا بهدفين لهدف وتعادل مع كرواتيا في لقائه الثاني سلبيا.

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