برشلونة يقيم معسكره للموسم المقبل في القارة الآسيوية

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، أنه سيخوض المعسكر الإعدادي للموسم المقبل في القارة الأسيوية.

وكشف الموقع الرسمي للبارسا، أن الفريق سيسافر إلى الصين واليابان في الصيف المقبل، لخوض معسكر تحضيري للموسم الجديد.

وكان الفريق الكتالوني في الموسمين الأخيرين، معسكره التحضيري في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان يخوض العديد من المباريات الودية مع أندية أخرى، قبل أن يقرر اللعب في الصين واليابان الصيف المقبل.

ويعود البلوجرانا إلى آسيا من جديد بعدما شارك في كأس العالم للأندية عام 2015 في اليابان، وجولته التحضيرية في تايلاند وماليزيا في صيف عام 2013. ويأتي قرار نادي برشلونة نظرا للتركيز على السوق الآسيوية، حيث يعد قرار استراتيجي خاصة وأن اليابان تعد بلد الراعي الرئيسي للنادي الكتالوني وهى شركة “راكوتين”.

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