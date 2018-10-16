مدغشقر أول المتأهلين لكأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه

خطف منتخب مدغشقر تذكرة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية لأول مرة في تاريخه، بعد تغلبه على ضيفه غينيا الاستوائية بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب ماهاماسينا بالجولة الرابعة من المجموعة الأولى بالتصفيات.

وتصدر مدغشقر المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 3 نقاط عن السنغال الذي سيلتقي مع السودان في السابعة والنصف مساء اليوم بالجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد غينيا عند 3 نقاط في المركز الثالث وتواجد السودان بالمركز الرابع بدون رصيد.

وبهدف نجيفي راكوتوهاريمالالا في الدقيقة 42 من الشوط الأول، ضمن منتخب مدغشقر أحد المركزين الأول أو الثاني بصرف النظر عن نتائج كل منتخبات المجموعة، حيث يتأهل إلى أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون أصحاب المركزين الأول والثاني بكل المجموعات.

وفى حالة خسارة مدغشقر المباراتين المقبلتين وفوز غينيا الاستوائية بالـ6 نقاط يرتفع رصيد الأخير على 9 نقاط ولن يلحق بمنتخب مدغشقر، الذي أصبح أول فريق يضمن التأهل على أمم أفريقيا من خلال التصفيات بخلاف الكاميرون المستضيفة.

ويضم منتخب مدغشقر باولن فوافى صانع ألعاب مصر المقاصة الذي يعد الآن أحد أفراد الجيل الذهبي في بلاده.

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