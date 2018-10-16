عقوبات من الفيفا ضد منتخب إسبانيا

أصبح منتخب إسبانيا مهددا بالعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بسبب إطلاق جماهيره صافرات استهجان عند عزف النشيد الوطني لمنتخب إنجلترا في مباراة الأمس بإشبيلية.

ووصفت صحيفة ماركا الإسبانية تصرفات الجماهير بـ”صافرات العار” تعبيرا عن استيائها من الفعل المشين قبل انطلاق المباراة مباشرة.

وأكدت الصحيفة أن المنتخب الإسباني سيتعرض لعقوبات دون شك بعد تصرفات الجماهير أمس، موضحة أن حجمها سيتوقف على التقرير الذي سيقدمه مراقب المباراة وعلى الأقل سيكون هناك تحذير وإغلاق جزئي للمدرجات في المباريات المقبلة.ا

جدير بالذكر أن منتخب إسبانيا خسر أمس بنتيجة 3/2 أمام إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية وهى أول خسارة في البطولة حتى الآن لكنه لازال يتصدر مجموعته بـ6 نقاط ثم إنجلترا بـ4 نقاط وأخيرا كرواتيا بنقطة واحدة.

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