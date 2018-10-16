مدغشقر أول المتأهلين لـ”كان” الكاميرون

بات منتخب مدغشقر أول المتأهلين بطولة أمم أفريقيا 218، بعد حصوله على 10 نقاط من 4 مباريات جرت في المجموعة الأولى من في التصفيات المؤهلة لـ”كاف الكاميرون”، بغض النظر عن نتيجة المباراتين المتبقيتين له.

ولم تكن رحلة مدغشقر في التصفيات مثالية، ففي الأدوار التمهيدية ورغم فوزها ذهابا وإيابا على ساوثومي إلا أن الأخير كاد أن يحرجه ويحرمه من التأهل.

ووضعت قرعة دوري المجموعة مدغشقر في مجموعة ليست سهلة، تضم أحد أبرز المنتخبات الأفريقية السنغال إلى جانب منتخبي السودان وغينيا الاستوائية.

وكشّر منتخب مدغشقر على أنيابه وفار على السودان في الخرطوم بالثلاثة، وفرض التعادل على مضيفه السنغال في المباراة الثانية، ليحجز بعدها مكانه “الكان” بالفوز على غينيا الاستوائية ذهابا وإيابا.

ووصل منتخب مدغشقر لهذا النجاح مع أنه لا يملك نجوما ولم يشارك يوما في كأس الأمم الأوروبية، لكن بدت واضحة جهود رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، الذي سعى لتغيير شكل كرة القدم في القارة السمراء بعد أن نجح بذلك في بلاده.

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