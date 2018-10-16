بعد 20 عاما.. ملعب المرحوم بشير جودة يعود للحياة

بدأت في مدينة المرج، أعمال ترميم ملعب المرحوم بشير جودة لكرة القدم، الذي ظل ما يقارب 20 عاما خاليا من أي نشاط كروي، وبحالة لا تسمح باستقبال أي مباراة.

وانطلقت أعمال الترميم بتجهيز البنية الأساسية بشكل عام، ووصول ووضع الأرضية الصناعية التي تم توريدها من الخارج بمواصفات دولية ومعتمدة من الاتحاد الدولي للعبة.

وسيبقى الملعب تحت الصيانة لزهاء شهرين ليكون جاهزا بالكامل ومطابقا للمقاييس الدولية من ناحية الطول والعرض والعشب والمضمار والإضاءة وكامل التجهيزات الأخرى.

وأكد المسؤولون عن الملعب أنه وبعد الانتهاء من الصيانة سيتم استقبال مباريات الدوري الممتاز ومواجهات المنتخب الوطني وسيفتح الباب لكافة الأندية الليبية.

وتعتبر هذه المنشأة الرياضية مكسبا للوسط الرياضي، وستجنب العديد من الفرق التنقل خارج البلاد لإقامة مبارياتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية